التربية تنفذ برنامجاً تدريبياً حول «قيادة التغيير» لصالح مراقبي البلديات

نظّمت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، برنامجاً تدريبياً تحت شعار “قيادة التغيير: من الرؤية إلى التأثير”، وذلك بكلية الهندسة – جامعة صبراتة، بإشراف وحضور رئيس قسم التدريب بالإدارة، المهندس نبيل معتوق.

واستهدف البرنامج 60 متدرباً ومتدربة من مراقبي التربية والتعليم، ومديري مكاتب الموارد البشرية، والشؤون الإدارية والمالية، والتخطيط الاستراتيجي، والفئات الخاصة، في مراقبات التربية والتعليم ببلديات: الزاوية المركز، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، صرمان، صبراتة، الجديدة، العجيلات، رقدالين، زوارة، زلطن، والجميل.

وتم تنفيذ البرنامج في إطار 8 ساعات تدريبية، قدّمها نخبة من المدربين من داخل الوزارة وخارجها، بهدف تطوير مهارات القيادة التربوية والإدارية، وتمكين المشاركين من أدوات التغيير المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء والعملية التعليمية في مختلف البلديات.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لبناء قدرات العاملين في القطاع، ودعم التحول نحو إدارة أكثر فاعلية ومرونة تستجيب لمتطلبات التطوير والتحديث.