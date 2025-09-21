التربية تواصل تأهيل القيادات التعليمية في طرابلس

اختتم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم اليوم فعاليات المجموعة الثانية من الدورة التدريبية “تنمية المهارات الإدارية والقيادية”، المخصصة لمديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي ضمن تجمع طرابلس الكبرى، بمشاركة 400 مدير مدرسة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، يُنفذ هذا البرنامج بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل، وبرعاية وزارة التربية والتعليم، في إطار جهود تطوير كفاءة الكوادر التربوية والإدارية في المؤسسات التعليمية.

وشملت الدورة مديري المدارس في مراقبات طرابلس المركز، جنزور، حي الأندلس، عين زارة، أبوسليم، تاجوراء، العامرية، المعمورة، سواني بن آدم، وسوق الجمعة.

وتُعد هذه الدورة جزءًا من خطة تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات 10,000 مدير ومساعد مدير مدرسة على مستوى البلاد، دعمًا لمسار إصلاح وتحديث القطاع التعليمي.