التربية تواصل مراجعة عقود الانتفاع بالمؤسسات التعليمية في عدد من البلديات

عقدت لجنة مراجعة عقود الاستثمار المبرمة مع الجهات المنتفعة اجتماعها التاسع، صباح اليوم، برئاسة الدكتور محمد المغربي، رئيس اللجنة، لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (1694) لسنة 2024.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع دراسة العقود الخاصة بالاستثمار والانتفاع بعدد من المؤسسات التعليمية، وفق ما ورد من تقارير مراقبات التربية والتعليم في بلديات زويلة، وادي عتبة، جالو، أوال، السائح، عمر المختار، العوينات، والأصابعة.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود اللجنة لحصر وتقييم مدى توافق العقود المبرمة مع القوانين واللوائح النافذة، وضمان الحفاظ على المرافق التعليمية العامة وتحقيق أفضل استثمار ممكن لها بما يخدم العملية التعليمية في ليبيا.

لجنة الترخيص المهني للمعلمين تبحث اعتماد المعايير التخصصية ومؤشرات الأداء لرفع كفاءة القطاع التعليمي

عقدت لجنة الترخيص المهني للمعلمين اجتماعها التاسع، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، في إطار جهود الوزارة لتنفيذ مشروع تطوير المهنة التعليمية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المعايير الرئيسية والفرعية التي ستُعتمد في إصدار الرخصة المهنية للمعلمين، بما ينسجم مع أهداف تطوير الأداء المهني وضمان جودة التعليم، كما باشرت اللجنة في وضع مؤشرات دقيقة لأداء المعلمين بمختلف تخصصاتهم، تمهيدًا لاعتماد معايير تخصصية تُمكّن من تقييم الأداء ورفع كفاءة الكوادر التعليمية على مستوى كافة المؤسسات التربوية.

ويُعد هذا المشروع خطوة محورية نحو الارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال تحسين أدوات تقييم المعلم وتطوير أدائه بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم في ليبيا.