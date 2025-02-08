التربية توجّه بسرعة تشكيل اللجان المشرفة على مبادرة «تحدي القراءة العربي»

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، تعميما بشأن الإسراع لتشكيل اللجان المشرفة على مبادرة “تحدي القراءة العربي”، على مستوى المراقبات والمؤسّسات التّعليمية.

وقال بيان الوزارة: “نظرا لأهمية مبادرة “تحدى القراءة العربي” على العملية التعليمية، فإن توجيهات الوزير تقضي بقيام كافة مراقبي التعليم بالمراقبات على سرعة تشكيل اللجان المشرفة على المبادرة على مستوى المراقبة والمدارس التابعة لهم، كما وجه الوزير بدعم وتشجيع وتسجيل أكبر عدد ممكن من التلاميذ بكافة المدارس بالدورة التابعة المبادرة تحدى القراءة العربي بحيث يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة مع إختتام التسجيل بنهاية شهر فبراير، وستقوم الوزارة بدعوة مراقبي التعليم المشاركين بأكبر عدد من التلاميذ إلى إحتفالية تكريم خاصة بهم”.