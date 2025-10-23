التربية توضح حقيقة التصريحات حول اختيار المعلمين

حرصًا على توضيح ما أُثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات وزير التربية والتعليم في لقائه مع صحيفة الصباح، أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما ورد في الحديث لم يكن تعميمًا أو مساسًا بالمعلمين الكرام، بل جاء في سياق مناقشة سُبل تحسين البيئة التعليمية، حيث تم الإشارة إلى بعض الحالات التي تحتاج إلى إجراءات تنظيمية حازمة، بما في ذلك ضوابط خاصة لاختيار المعلمين، مثل التحليل الطبي كإجراء تنظيمي وفقًا لقانون العمل.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لجميع المعلمين في مختلف أنحاء ليبيا الذين يؤدون رسالتهم التعليمية بإخلاص، مشددًا على أن الوزارة تعتبر المعلم جزءًا أساسيًا في بناء الأجيال وصون قيم المجتمع.

كما دعا الوزير نقابة المعلمين إلى التعاون المشترك لوضع برامج عملية تسهم في تعزيز بيئة مدرسية آمنة، وتحقيق سلامة الطلبة، مع توفير الدعم اللازم للمعلمين من أجل رفع مستوى العملية التعليمية في ليبيا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم مجددًا التزامها ببناء نظام تعليمي قوي وآمن يضمن جودة التعليم للأجيال القادمة.