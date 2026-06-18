التربية توفر بيئة داعمة لطلاب «ذوي الاحتياجات الخاصة» في التعليم الأساسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، أن عدد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يؤدون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام بلغ 2553 تلميذًا، وذلك في مختلف مقار اللجان الامتحانية على مستوى البلادٍ.

وتجري الامتحانات في إطار منظومة تنظيمية تعتمدها الوزارة لضمان توفير بيئة مناسبة لهذه الفئة، حيث تتولى مكاتب تعليم واندماج الخاصة بالمراقبات، وبالتنسيق مع مكاتب الامتحانات، تكليف “معلم ميسر” ليكون مرافقًا لكل تلميذ وتلميذة طوال فترة أداء الامتحاناتٍ.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز مبدأ الدمج التربوي، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع التلاميذ، بما يضمن أداء الامتحانات في ظروف ملائمة تراعي الاحتياجات الخاصة لكل حالةٍ.

كما يعكس هذا التنظيم حرص الجهات التعليمية على دعم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم التربوي اللازم لهم داخل لجان الامتحانات، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز الشمول التربوي في ليبياٍ.

هذا وتعمل وزارة التربية والتعليم في ليبيا خلال السنوات الأخيرة على تطوير سياسات الدمج التعليمي، بما يضمن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية الرسمية، وتوفير آليات دعم مباشرة داخل المدارس والامتحانات، انسجامًا مع التوجهات التربوية الحديثة في مجال التعليم الشاملٍ.