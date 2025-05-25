التربية تُحدد مهام الملاحظين في امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي

في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024–2025م، وجّهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية تنبيهاً للمعلّمين المُكلّفين بمهام الملاحظة، متضمناً قائمة بالمهام والمسؤوليات الواجب الالتزام بها داخل لجان الامتحان، لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء من الانضباط والنزاهة.

مهام الملاحظين بحسب الوزارة:

1. التأكد من بيانات الطالب ورقم جلوسه عبر بطاقة التعريف وكشف الحضور، ومراجعة بيانات مادة الامتحان وزمنه.

2. استلام أوراق الأسئلة ونماذج الإجابة من المراقب وتوزيعها على الطلبة، والتأكد من سلامتها وتطابقها.

3. توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحان ومساعدة الطلبة على التركيز.

4. عدم السماح بالدخول أو الخروج من اللجنة خلال الامتحان تحت أي ظرف.

5. منع الغش بجميع أشكاله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة.

6. عدم إجبار الطالب على تسليم الورقة قبل نهاية الوقت، وعدم تمكينه من التوقيع إلا بعد التسليم.

7. تعبئة استمارات الغياب وكشوف القيد وتسليمها للمراقب.

8. تجنب الوقوف قرب الطلبة أو الانخراط في أحاديث جانبية أثناء الامتحان.

9. يُمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل قاعات الامتحان.

10. توجيه الملاحظين للتعامل المناسب مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

11. تسليم أوراق الإجابة للمراقب بعد عدّها وترتيبها حسب أرقام الجلوس، إلى جانب بقية النماذج والمرفقات.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه التعليمات يُعدّ جزءاً أساسياً من نجاح العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.