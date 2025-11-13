التربية تُطلق حملة توعوية حول «التغذية السليمة»

أطلقت مراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة حملة توعوية تحت شعار “صحتي في غذائي”، بتنظيم مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، وبالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سوق الجمعة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، حضر فعاليات إطلاق الحملة مستشار الوزير احميد شحات، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، ومدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي فوزية بن غشير، إلى جانب عميد بلدية سوق الجمعة ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، ومديري إدارتي تعليم واندماج الفئات الخاصة ورياض الأطفال بالوزارة.

وانطلقت الحملة من مدرسة الثورة العربية، وتستهدف نحو 70 مؤسسة تعليمية ضمن نطاق المراقبة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة، وترسيخ المفاهيم السليمة حول اختيار الغذاء المتوازن والسلوك الصحي في الحياة المدرسية.