التربية تُطلق خطة لتطوير «كفاءة المعلمين»

عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين 12 يناير، بمقر مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، الاجتماع الأول المشترك بين المركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

وجاء الاجتماع لتحديد أبرز الاحتياجات التدريبية للمعلمين والمفتشين التربويين، مع التركيز على معلمي المواد الدراسية لشهادتَي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين جودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وتضمن الاجتماع عرضًا تعريفيًا بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم، استُعرض خلاله أبرز المشروعات والبرامج التدريبية المنفذة، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق بعض البرامج، والفرص المتاحة للتطوير والتوسع في مجالات التدريب.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية شهرية بين المركز والمصلحة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة عمل متكاملة لتحديد أولويات الاحتياجات التدريبية، ووضع برامج تنفيذية مشتركة تسهم في تطوير العملية التعليمية بمختلف مراقبات التربية والتعليم.