اختتام امتحانات الشهادتين ومناقشة تسويات المعلمين: خطوات نحو مستقبل تعليمي أفضل

عقدت لجنة شؤون المعلّمين، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، اجتماعها الحادي عشر لعام 2025.

وناقش الاجتماع “المحاضر الفرعية المحالة من مراقبات التربية والتعليم في عدة مناطق، من بينها حي الأندلس، مصراتة، طرابلس المركز، وزليتن”.

كما تناول الاجتماع “عددًا من القضايا الإدارية، أبرزها تسويات المعلمين الوظيفية، إعادة التعيين بناءً على مؤهلات جديدة، بالإضافة إلى العدول عن التقاعد الاختياري والاستقالة، إلى جانب الترقيات والعودة بعد انقطاع”.

هذا “ويهدف الاجتماع إلى تحسين أوضاع المعلمين والإسهام في تطوير العملية التعليمية”.

وفي سياق آخر، “اختتم صباح اليوم ، أكثر من 350 ألف تلميذ وطالب امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي”.

كما “أنهى نحو 700 ألف تلميذ وتلميذة من الصفوف الثلاثة الأولى بمرحلة التعليم الأساسي عامهم الدراسي، وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (984) لسنة 2024 بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات”.

و “وجهت وزارة التربية والتعليم تهانيها لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بمناسبة اختتام عامهم الدراسي، متمنية لهم عطلة صيفية ممتعة. كما دعت جميع التلاميذ والطلاب في سنوات النقل والشهادات العامة إلى الالتزام بمؤسساتهم التعليمية لاستكمال المناهج، ومراجعة الدروس مع معلميهم، والتحضير الجيد للامتحانات النهائية”.