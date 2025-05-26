التربية تُلغي امتحان 15 تلميذاً بعد ضبطهم يتورطون في غش إلكتروني

أصدرت وزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية قراراً هاماً بإلغاء امتحان مادة التربية الإسلامية لـ15 تلميذاً من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة امتحانهم على صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.

وجاء في قرار مدير عام المركز الوطني للامتحانات رقم 21 لسنة 2025، استناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة لشؤون التعليم والامتحانات، أنه بناءً على المادة 116 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم، تم إلغاء امتحان التلاميذ الواردة أسماؤهم بسبب مشاركتهم في الغش الإلكتروني.

وتضمنت القائمة أسماء التلاميذ وأرقام قيودهم، موزعين على عدة لجان ومناطق تعليمية مثل مسلاتة، بنغازي، شحات، سوق الجمعة، القبة، جنزور، العجيلات، الرحيبات، والمنشية، ويبدأ تنفيذ القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أحمد مسعود، المدير العام للمركز الوطني للامتحانات، أن الوزارة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وصدر القرار في طرابلس بتاريخ 2025، ويُعتبر خطوة حاسمة في مكافحة الغش الإلكتروني الذي يهدد مصداقية الامتحانات وسمعة النظام التعليمي في ليبيا.