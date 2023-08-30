التربية والتعليم: الأحد القادم بداية العام الدراسي 2023 – 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي الأحد المقبل، الثالث من سبتمبر المقبل.

ونوهت الوزارة أنّ بداية العام الدراسي الجديد لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي سيكون في الثالث من الشهر المقبل، وفق ما جاء في قرار الوزير رقم 1046 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات.

ودعت وزارة التربية والتعليم الجميع إلى تحرّي الدقة في الحصول على المعلومات وذلك بنقلها من مصادرها الصحيحة وهي الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»، نافية بذلك ما يجري تداوله بشأن تأجيل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.