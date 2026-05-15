التربية تكثّف زياراتها الميدانية لضمان «سير الامتحانات» بسلاسة

عقدت لجنة تنظيم الجهاز الإداري والفني واستكمال الملاك الوظيفي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الثالث برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، في إطار جهود الوزارة لإعادة تنظيم الهيكل الإداري والفني ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وتناول الاجتماع استعراض الملاك الوظيفي في صيغته النهائية بعد اعتماده، إلى جانب البدء الفعلي في مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، ومتابعة تنظيم أوضاع ديوان الوزارة ومراقبات التربية والتعليم في البلديات والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير سير الامتحانات في مراقبة التربية والتعليم صرمان، من خلال زيارة ميدانية شملت مكتب الامتحانات بالمراقبة، إضافة إلى مدرسة موسى بن نصير للتعليم الأساسي ومدرسة أبي بكر الصديق الثانوية.

وخلال الجولة، تفقد القاعات الامتحانية، واستمع إلى ملاحظات رؤساء اللجان والمعلمين والطلاب بشأن طبيعة الأسئلة ومدى شموليتها للمقررات الدراسية، ورافقه في الزيارة مراقب التربية والتعليم بصرمان الأستاذ أبوعجيلة المشري.

كما أجرى مستشار وزير التربية والتعليم الدكتور مفتاح أغنية جولة تفقدية لعدد من الإدارات والمكاتب داخل ديوان الوزارة، بهدف الاطلاع على سير العمل الإداري ومستوى الأداء الوظيفي، ومتابعة آليات تنفيذ المهام وضمان التزام الكوادر الإدارية بالضوابط المعتمدة.

وبحث المستشار خلال الجولة سبل تذليل الصعوبات الفنية والإدارية التي قد تواجه إنجاز المعاملات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالسرعة والدقة في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقطاع التعليم، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري.

وفي إطار المتابعة الميدانية، قام مدير مكتب شؤون الوزير المكلف ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء الأستاذ المبروك مبارك بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية، رافقته خلالها مدير مكتب الإعلام والاتصال المكلف الأستاذة حنان هلال ومدير مكتب المتابعة، حيث شملت الجولة بلديتي تاجوراء وسوق الجمعة.

واستهدفت الزيارة مدرستي الحميدية للتعليم الثانوي بنين وشهداء الدامور للتعليم الثانوي بنين، حيث تم الاطلاع على سير الامتحانات وآليات التنظيم المتبعة، والاستماع إلى إحاطة من إدارات المدارس حول مستوى الانضباط والإجراءات الإدارية.

وأكد المشاركون في ختام الزيارة ضرورة تذليل الصعوبات أمام الطلاب، والالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، بما يضمن نجاح العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.