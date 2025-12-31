التربية والتعليم تتابع سير الامتحانات وضمان وصول الكتب المدرسية في الوقت المناسب

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا فنيًا برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، ومستشار الوزير الأستاذ احميد شحات، إلى جانب مديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة، يوم 31 ديسمبر 2025، لمتابعة سير العملية التعليمية والامتحانية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026.

وتناول الاجتماع متابعة امتحانات الفترة الأولى للشهادات العامة، بالإضافة إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، واستعرضت مديري مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، وإدارات التعليم الأساسي والثانوي والديني والخاص، مجريات الامتحانات ومستوى الانضباط والتنظيم فيها.

وأشار وكيل الوزارة لشؤون المراقبات إلى التحديات التي واجهتها الوزارة خلال العام الجاري، وأبرزها تأخر وصول الكتاب المدرسي، وما ترتب على ذلك من صعوبات ميدانية. من جهتها، أكدت وكيل الوزارة للشؤون التربوية أن الاجتماع يهدف إلى استعراض هذه التحديات والبحث في آليات معالجتها، مع التأكيد على أهمية التخطيط المبكر للعام الدراسي المقبل.

ووجهت الدكتورة مسعودة الأسود مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إلى الشروع الفوري في إجراءات طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2026–2027 لضمان وصوله إلى المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب. كما استعرض الحاضرون إنجازات إداراتهم ومكاتبهم خلال الربع الأول من العام الدراسي، إلى جانب رؤاهم وخططهم المقترحة لاستكمال ما تبقى من العام بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما ناقش الاجتماع العجز النوعي في معلمي بعض المواد بعدد من المراقبات وآليات معالجته بالتنسيق مع إدارة الاحتياط العام، بالإضافة إلى متابعة زيارات المفتشين التربويين للمؤسسات التعليمية، وتفعيل مكاتب التعليم الديني بالمراقبات، وربط منظومة تسجيل الطلاب بين مركز المعلومات والتوثيق والمركز الوطني للامتحانات.

تعكف وزارة التربية والتعليم في ليبيا على تطوير العملية التعليمية من خلال متابعة دقيقة للامتحانات، وضمان توفر الكتب المدرسية في الوقت المناسب، ومعالجة العجز النوعي في الكوادر التعليمية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء المؤسسي خلال العام الدراسي الحالي والمستقبلية.