التربية والتعليم تنهي امتحانات الفترة الأولى للشهادات العامة

اختتمت صباح اليوم الخميس امتحانات الفترة الأولى لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إلى جانب شهادة التعليم الديني، للعام الدراسي 2025-2026م، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات انطلقت في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر 2025م، استنادًا إلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 1077 لسنة 2025م، المتعلق بتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي الحالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الالتزام والانضباط اللذين ميّزا سير العملية الامتحانية أسهما بصورة مباشرة في إنجاح الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للتلاميذ والطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الكوادر التعليمية والإدارية في مختلف المدارس، كما ثمّنت تعاون أولياء الأمور، متمنيةً لأبنائهم التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية.