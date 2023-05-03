التربية والتعليم تكشف عن موعد امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي

قال وزير التربية والتعليم موسى المقريف إنّ امتحانات الدور الأول لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، ستجرى في 28 من مايو الجاري و11 من شهر يونيو المقبل.

المقريف وفي بيان له ذكر أنّ الامتحانات سيتقدم لها 292 ألف طالب وطالبة في كامل التراب الليبي، مذكرا المعلمين والمعلمات بمسؤولياتهم في الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب وإكمال المنهج المقرر وفق الخطة المعدة ومراجعة الدروس بما يضمن ويحقق الاستيعاب.

وذكر المقريف أنّ أصدر الوزارة أصدرت تعليماتها للمركز الوطني للامتحانات ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بضرورة أن تكون الأسئلة الامتحانية من ضمن المنهج المقرر وبصياغة واضحة وأن تراعى المستويات المختلفة.