التربية والتعليم تنفي تأجيل انطلاق الدراسة

نفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية ما تردد من أنباء بشأن تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025م إلى منتصف الشهر المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد وهو الأول من سبتمبر، وفقا لما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 984 لسنة 2024م.

كما نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن زيادة ساعات اليوم الدراسي خلال العام الدراسي المقبل، وأوضحت بأن ذلك يصب في جهود الوزارة لتنفيذ مبادرة اليوم الدراسي الكامل التي تم تنفيذها جزئيا خلال العام الماضي، وسيتم إشراك أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية بشأنها من خلال اللقاءات والنقاشات والندوات وورش العمل، وذلك قبل بدء العمل بها وتنفيذها رسميا.