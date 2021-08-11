التربية والتعليم تُعلَّق الدراسة أسبوعاً آخر لتقييم جهوزية المؤسسات

أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى محمد المقريف، اليوم الأربعاء، عن استمرار تعليق الدراسة إلى التاسع عشر من أغسطس الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى إمساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

وأشار الوزير إلى أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزير الصحة الذي أكد على أهمية الاستمرار في منع التجمعات و الإغلاق خلال الأسبوع المُقبل حتى استقرار الوضع الوبائي.

وأضاف المقريف في تصريح نقله المكتب الإعلامي بالوزارة، أنه سيتم الاستفادة من الأسبوع المقبل في تقييم جهوزية كافة المؤسسات التعليمية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق.