التربية والتعليم تُوقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي

شهد ديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لتنفيذ برنامج الأغذية المدرسية.

ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، ورود الحلبي الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن المقريف قوله، إنه سيُشكل لجنة تتولى متابعة البرنامج منذ انطلاقته، مثمناً جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في دعم تلاميذ المدارس الابتدائية والأعدادية، مشيراً إلى أنه سيتولى متابعة ذلك بجولات تفقدية للمؤسسات التعليمية.

بدورها، أشادت الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة رود الحلبي بتحمس الوزارة، مضيفة أن تشكيل اللجنة سيعطى دافعاً لانطلاقتها، مؤكدة أن دولة ليبيا تعد من الدول الرائدة في التغذية المدرسية منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي.