التربية والتعليم تُُؤكد دعمها لانتخابات المجالس البلدية

ناقش وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، استعدادات تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، والتي ستُجرى لأول مرة تحت إشراف المفوّضية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه جرى اللقاء الذي عُقِد بديوان وزارة التربية والتعليم في طرابلس النّقاش بشأن القانون رقم 20 لسنة 2023م، ومتطلبات العملية الانتخابية، والجدول الزمني المُعد لتنفيذ انتخابات 98 بلدية دفعة واحدة خلال العام المقبل، فضلاً عن جهود التّوعية وتحفيز المواطنين على التّسجيل، وتزويد الوزارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قائمة بأسماء المراكز الاِنتخابية.

وأكد الوزير دعمه للعملية الانتخابية ومساندته لها بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال المؤسسات التّعليمية التي سيتم الاِستفادة منها كمراكز انتخابية.

وفي خِتام اللقاء، أكد الطرفان على استمرار التواصل بين الجانبين تنفيذاً لأطر التّعاون بينهما، وبما يضمن نجاح العملية الاِنتخابية.