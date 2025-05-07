التربية تبحث الإفراجات المالية للمعلمين وعقود الاستثمار

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية والخدمة المدنية، اجتماعًا برئاسة رئيس لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية، إبراهيم أبو المغاير، وبحضور مدير مركز المعلومات والتوثيق، خالد حميّر، ومن إدارة الميزانية بوزارة المالية، عماد الكلامي، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للموظفين الفلسطينيين في السفارة الفلسطينية.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ الإفراجات المالية الخاصة بالمعلمين المدرجين ضمن منظومة مركز المعلومات والتوثيق، باعتبارها أولوية لسد العجز القائم في بعض المدارس، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتعلقة بالمعلمين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، وجهت اللجنة مراقبات التربية والتعليم بالتواصل مع مركز المعلومات والتوثيق للتأكد من إدراج معلمي الجداول ومتابعة الإفراجات المالية الخاصة بهم بشكل دوري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان سير العمل في المدارس والتعامل مع الاحتياجات المالية الضرورية لتطوير الأداء التعليمي وتوفير الدعم اللازم للمعلمين.

في سياق متصل، ترأست وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة “مسعودة الأسود”، اجتماع لجنة مراجعة عقود الاستثمار، الذي شهد استعراض أعمال اللجنة برئاسة الدكتور محمد المغربي، و تم خلال الاجتماع مناقشة العقود الاستثمارية الواردة من مراقبات التربية والتعليم في مختلف البلديات، والمتعلقة بالأنشطة التربوية والتعليمية، كما تم بحث آليات تطوير إجراءات المراجعة لضمان التزام العقود بالضوابط والمعايير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.