مذكرة تفاهم بين التربية و«اللجنة العليا للطفولة» للحد من المخاطر بالمدارس

عقدت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة فوزية بن غشير، اجتماعًا مع الأمين العام للجنة العليا للطفولة، حميدة المغيربي، لمناقشة سبل التعاون المشترك.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى حماية الطفولة، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل تدريبية تستهدف الاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين في المؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الدور التربوي والاجتماعي للكوادر الداعمة، وتكثيف الجهود لصون حقوق الأطفال وتهيئة بيئة تعليمية آمنة تلبي احتياجاتهم وتدعم اندماجهم.