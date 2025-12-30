تعاون استراتيجي بين التربية وGIZ الألمانية لتعزيز الإعلام التربوي

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون في قطاع الإعلام التربوي، التقى مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة، عبد القادر أبوشناف، يوم أمس الاثنين بممثلي المنظمة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك في إطار مشروع “مساندة” الذي تشرف عليه وزارة التخطيط وبالتنسيق معها.

تمحور اللقاء حول العديد من القضايا التي تركز على تطوير الإعلام التربوي داخل وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك:

دعم إعداد دليل إجرائي موحد لعمل أقسام الإعلام والاتصال في مراقبات التربية والتعليم. يهدف هذا الدليل إلى توحيد الخطاب الإعلامي على مستوى الوزارة وتحقيق تحسينات واضحة في جودة الأداء الإعلامي ورفع كفاءته.

إعداد دليل لإدارة رياض الأطفال، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والإعلامي داخل هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي ينعكس على تعليم الأطفال في مراحلهم الأولى.

تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات المهنية للعاملين في الإعلام التربوي، وفق منهجيات حديثة تركز على الجودة وتواكب التطورات المستمرة في هذا المجال، بهدف رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في العمل الإعلامي.

أكد الجانبان على أهمية تعزيز سبل التعاون بين وزارة التخطيط والمنظمة الألمانية GIZ في المستقبل، بما يساهم في تحسين وتطوير العمل الإعلامي التربوي داخل ليبيا وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يتماشى مع احتياجات القطاع التعليمي والإعلامي.