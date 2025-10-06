التربية واليونيسف تطلقان برنامجاً لحماية الطلاب

عُقد صباح اليوم الاثنين، اجتماع تنسيقي بين إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة، ومنظمة اليونيسف – ليبيا، لمناقشة برنامج تدريبي توعوي في مجالات متعددة.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، يسعى البرنامج إلى مراجعة القوانين وتعزيز التوعية، وإعداد منهج تربوي حول التربية الإيجابية، إلى جانب تدريب الأخصائيين على إدارة الحالات ورصد مظاهر العنف داخل البيئة المدرسية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الأنشطة القادمة، والتي تشمل ورش عمل للخبراء الأكاديميين وورش تدريب للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ضمن الجهود المشتركة بين الوزارة ومنظمة اليونيسف لتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للأطفال.