التربية تتيح نتائج شهادة «التعليم الأساسي» رسمياً

أعلن المركز الوطني للامتحانات في ليبيا أن التلاميذ وأولياء أمورهم سيتمكنون من الاطلاع على نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الأول من العام الدراسي 2025–2026م، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وذلك عند الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح المركز الوطني للامتحانات أن الاستعلام عن النتائج سيكون عبر رقم القيد من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص لذلك: https://finalresults.nec.gov.ly.

وأشار المركز إلى أن التلاميذ وأولياء الأمور يستطيعون أيضًا التوجه إلى مكاتب الامتحانات التابعة لمراقبات التربية والتعليم في المناطق المختلفة للاطلاع على النتائج.

ويأتي الإعلان ضمن جهود المركز الوطني للامتحانات لتسهيل وصول النتائج إلى التلاميذ وأسرهم عبر الوسائل الإلكترونية، إلى جانب توفير خيارات بديلة عبر مكاتب الامتحانات المحلية.

وأكد المركز تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ في نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.