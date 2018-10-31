ليبيا

الترتيبات الأمنية على طاولة وليامز وأعضاء كتلة الوفاق بمجلس الدولة

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أكتوبر 2018 - 09:32
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كتلة الوفاق والبعثة الأممية
دار النقاش حول جملة من المواضيع من بينها التقدم في كل من الترتيبات الأمنية في طرابلس والإصلاحات الاقتصادية.

اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في طرابلس بكتلة الوفاق بالمجلس الأعلى للدولة.

حيث دار النقاش حول جملة من المواضيع من بينها التقدم في كل من الترتيبات الأمنية في طرابلس والإصلاحات الاقتصادية ومباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

عقدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز سلسلة من الاجتماعات في طرابلس مع عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني ورؤساء المؤسسات السيادية الليبية للدفع بالإصلاحات الاقتصادية في ليبيا وكسر جمود المشهد السياسي الليبي.

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