الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية على طاولة الكبير وباشاغا

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه أمس الأحد مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

حيث تناول اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات واستعراض أهم المختنقات التي تواجه الوزارة.

هذا وأبدى الصديق الكبير استعداد مصرف ليبيا المركزي لدعم الوزارة والتعاون مع أجهزتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

يّذكر أن العاصمة طرابلس تشهد مؤخراً تنفيذ سلسلة من القوانين والإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية لخفض سعر صرف العملات الاجنبية في السوق الليبية وحماية العاصمة وبسط الأمن والأمان فيها.