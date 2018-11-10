الترجي التونسي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

حيث سجل سعد بقير هدفين ثم أضاف أنيس البدري الهدف الثالث الذي منح لفريقه اللقب الأفريقي الثالث أمام 60 ألف متفرج من جماهير الفريق التونسي الذي يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه.

هذا وسيطر الترجي على أغلب فترات اللعب مُنتهجاً خطة هجومية مكنته من تهديد مرمى الأهلى أكثر من مرة لكنها وجدت دفاعاً مصرياً متماسكاً طوال الشوط الأول، ليتمكن بقير من هز شباك الأهلي المصري بتسديدة قبل نهاية الشوط.

وكانت حالة من الغضب قد سادت لدى أعضاء النادي الأهلي، بعد خسارة بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي في المباراة النهائي بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف لهدف، وبذلك يتوج الترجي ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه فيما قدم الأهلي عرضاً باهتاً.