انطلاقة عربية قوية.. الترجي يحقق فوزه الأول في مونديال الأندية

سجل الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على لوس أنجلوس إف سي الأمريكي بهدف نظيف، مساء الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، مسجلاً بذلك أول انتصار عربي في نسخة 2025.

وكان النجم الجزائري يوسف بلايلي نجم اللقاء بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 70، ليحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت بمدينة ناشفيل، إلى جانب ذلك، تألق حارس الترجي البشير بن سعيد بصد ركلة جزاء حاسمة في الوقت بدل الضائع، ليمنع الفريق الأمريكي من إدراك التعادل.

وبذلك أصبح الترجي ثالث ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن تشلسي الإنجليزي الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد. أما لوس أنجلوس، فبقيت بلا نقاط بعد خسارتها الثانية، لتكون ثاني الفرق التي تودع المسابقة بعد سياتل ساوندرز.

في المقابل، تصدر فلامنغو البرازيلي المجموعة برصيد 6 نقاط، وتأهل رسمياً إلى دور الـ16، معتبراً مباراته القادمة ضد لوس أنجلوس فرصة لتحضير لاعبيه للمرحلة الحاسمة.

يبقى الترجي مطالبًا بالفوز على تشلسي في الجولة الأخيرة لضمان تأهله إلى دور الـ16، في مهمة تتطلب المزيد من التركيز والأداء القوي.