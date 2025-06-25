الترجي يغادر مونديال الأندية بثلاثية أمام تشلسي.. وخسارة عربية مزدوجة

ودّع الترجي الرياضي التونسي بطولة كأس العالم للأندية، بعد خسارته أمام تشلسي الإنجليزي بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء، في مدينة فيلادلفيا الأميركية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وبذلك أصبح الترجي رابع نادٍ عربي يغادر البطولة، بعد الأهلي المصري، الوداد المغربي، والعين الإماراتي، بينما يبقى الهلال السعودي هو الأمل العربي الوحيد في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ورغم صمود الترجي خلال معظم فترات الشوط الأول، إلا أن ضغط تشلسي أثمر هدفين متتاليين عبر توسين أدارابيويو (د.42) وليام ديلاب (د.44)، قبل أن يُضيف البديل تايريك جورج الهدف الثالث في الدقيقة 85. وتأثر الترجي بغياب نجمه يوسف بلايلي الموقوف، حيث افتقر الفريق للفاعلية الهجومية وفشل في تسديد أي كرة على مرمى الفريق الإنجليزي.

أداء الفرق العربية في البطولة

حقق الأهلي المصري تعادلين وهزيمة واحدة خلال مشاركته، بينما سجل الترجي فوزاً وحيداً على لوس أنجلوس، مقابل هزيمتين. أما الوداد المغربي والعين الإماراتي، فقد ودعا البطولة من دور المجموعات أيضاً دون تحقيق نتائج مؤثرة.

العوائد المالية للأندية العربية

رغم الخروج المبكر، فقد حققت الأندية العربية المشاركة مكاسب مالية معتبرة:

الأهلي المصري: 10 مليون دولار للمشاركة، ومليون دولار عن كل تعادل (2 تعادلات)، ليصبح المجموع 12 مليون دولار.

الترجي التونسي: 10 مليون دولار للمشاركة، و2 مليون دولار مقابل فوزه الوحيد، ليحصل أيضاً على 12 مليون دولار.

تشلسي وفلامنغو إلى الدور التالي

تأهل تشلسي إلى الدور التالي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف فلامنغو البرازيلي، الذي تعادل مع لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 1-1 في الجولة ذاتها، وكان الفريق البرازيلي قد ضمن الصدارة قبل هذه الجولة.