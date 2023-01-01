الترسانة النووية.. زعيم كوريا الشمالية يدعو لزيادتها بشكل كبير في بلاده

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى زيادة الترسانة النووية لبلاده بشكل كبير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد.

جاء ذلك في خطاب للزعيم الكوري في الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم WPK الذي عقد الثلاثاء الماضي لتحديد اتجاهات السياسة الرئيسية لبيونغ يانغ للعام 2023، حسبما ذكرت وكالة الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ كوريا الجنوبية أصبحت بلا شك عدوا واضحا، لذا فإنّ الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية أمر مهم وضروري، وهناك حاجة إلى زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية بشكل كبير.

ودعا كيم إلى بذل جهود لتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات، ووضع قمر صناعي تجسسي في المدار في أقرب وقت ممكن، وفق الوكالة.

وفجر الأحد، أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق جارتها الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر الشرق، في أول إطلاق صاروخي عام 2023، حسبما نقلت وكالة يونهاب المحلية عن هيئة الأركان المشتركة الجنوبية.