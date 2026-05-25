التزام جزائري صريح.. استمرار تزويد تونس بالكهرباء دون انقطاع

أكد وزير الطاقة الجزائري مراد عجّال التزام الجزائر بمواصلة تزويد تونس بالكهرباء خلال صيف 2026، رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها فترة ذروة الاستهلاك على المستوى الوطني الجزائري.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية أن وزير الطاقة الجزائري مراد عجّال جدّد خلال استقباله وفدًا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز برئاسة الرئيس المدير العام فيصل طريفة، التزام الجزائر بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 2026، مع مراعاة الضغط الكبير الذي تعرفه الشبكة الكهربائية خلال الفترات الصيفية.

وأضافت الوزارة أن وزير الطاقة الجزائري مراد عجّال شدّد على أن الجزائر، عبر مجمّع سونلغاز، تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه تونس، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها هذه الفترة بالنسبة للشقيقة تونس.

وفي سياق متصل، تناول وزير الطاقة الجزائري مراد عجّال مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، مؤكّدًا أهمية تسريع إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، لما يمثله من دور محوري في تعزيز التكامل الطاقوي وتقوية مكانة دول المنطقة.

كما ناقش وزير الطاقة الجزائري مراد عجّال مع الوفد التونسي مقترح إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميغاواط على الأراضي التونسية، موجّهًا تعليمات لمسؤولي مجمّع سونلغاز لتعزيز التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومرافقتها في تلبية احتياجاتها الطاقوية.

وتشير بيانات مرصد الطاقة والمناجم التابع لوزارة الطاقة والمناجم التونسية إلى أن تونس تستورد أكثر من 10 بالمائة من احتياجاتها الكهربائية من الجزائر، ما يعكس عمق الترابط في المنظومة الطاقوية بين البلدين.

وتعكس هذه التحركات استمرار تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر وتونس في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، واعتماد تونس جزئيًا على الواردات لتغطية جزء من حاجاتها. كما يبرز مشروع الربط الثلاثي مع ليبيا توجهًا إقليميًا نحو بناء شبكة طاقوية أكثر تكاملًا في شمال إفريقيا، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز تبادل الطاقة بين الدول الثلاث.