التزوير.. يودي بمنتسبين في الشرطة العسكرية إلى سجون النائب العام

أمرت النيابة العامة بحبس أحد منتسبي إدارة الشرطة العسكرية احتياطيا بتهمة الإساءة للسلطات الوظيفية المسندة إليه المتمثلة في التزوير وتحقيق منافع مادية غير مشروعة.

ووفقا لمكتب النائب العام، فإنّ المتهم تعمد تزوير بيانات تعلقت بصرف مرتبات لأشخاص لا يتقلدون الوظيفة العامة؛ ووضع صكوك مصرفية تحمل البيانات المخالفة أمام المسحوب عليه.

وقالت النيابة العامة بمحكمة استئناف طرابلس إنّ المتهم حَصَّلَ بفعله 1.19 مليون دينار، مشيرة إلى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ مايلزم من إجراءات.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مسؤول قسم الحسابات بمصرف التجارة والتنمية الفرع الرئيس بتهمة استيلائه على حوالي 12 مليون و300 ألف دينار بطرق غير مشروعة لصالح هيئات ومصالح وشركات عامة.

كما أصدرت النيابة في وقت سابق أمرا آخر بحبس مدير فرع مصرف الوجدة بمدينة طبرق على ذمة القضية والمتعلقة باستيلائه على مبلغ ناتج عن أعمال جمركية يقدر بـ630 الف دينار وإحالة الدعوى إلى القضاء للفصل فيها.