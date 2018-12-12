التسلل من مصر إلى ليبيا مُستمر والسطات المصرية تُحكم قبضتها في السلوم

وبحسب تقارير صحفية مصرية فقد تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 170 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود مصر بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.