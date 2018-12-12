وبحسب تقارير صحفية مصرية فقد تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 170 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود مصر بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.
التسلل من مصر إلى ليبيا مُستمر والسطات المصرية تُحكم قبضتها في السلوم
استطاعت قوات الأمن المصرية من إحباط تسلل 170 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة مصر إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.
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