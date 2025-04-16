التسمم في مصر يتصدّر المشهد.. غلق وتشميع محلات شهيرة

أغلقت السلطات المصرية “أكثر من عشرة فروع من سلسلة محلات “بلبن” الشهيرة في محافظة الجيزة، بعد تسجيل ثلاث حالات تسمم غذائي ناتجة عن تناول منتجات من أحد فروع السلسلة بمنطقة الشيخ زايد، في حادثة أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين”.

ويأتي هذا القرار “بعد أيام قليلة من إغلاق كافة فروع “بلبن” في السعودية، على خلفية حالات تسمم مشابهة، ما دفع السلطات الصحية في مصر إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من أي تهديد محتمل على سلامة المستهلكين”.

وبدأت الأزمة يوم الإثنين الماضي، “عقب تلقي مديرية الصحة بالجيزة بلاغًا بإصابة ثلاثة أشخاص بأعراض تسمم حادة، شملت الغثيان والقيء وآلام المعدة، بعد تناولهم منتجات مثل “أرز بلبن بالمانجو” من أحد الفروع. وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، حيث استقرت حالتهم لاحقًا”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “تحركت فرق التفتيش الصحي بالتعاون مع إدارة التموين وشرطة المرافق، حيث كشفت المعاينات عن مخالفات جسيمة، أبرزها استخدام مواد خام منتهية الصلاحية وتخزين غير صحي للمواد الغذائية”.

ووفق المعلومات، “بناء على نتائج الفحص المبدئي، أصدرت الجهات التنفيذية قرارًا بإغلاق 11 فرعًا كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات. كما أكد مسؤولو الصحة أن التحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب الدقيقة للتسمم، سواء كانت نتيجة تلوث بكتيري أو سوء تخزين أو غيرها من العوامل”.

وتأتي هذه الحادثة “لتسلط الضوء من جديد على أهمية تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، وضمان التزامها الصارم بمعايير السلامة والصحة العامة، لحماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة”.

تشميع " بلبن " في الشيخ زايد عمل محترم .. وقرار في محله يحسب لموقع تليجراف وللرجالة اللي نشروا بدري قبل الكل .. وكمان إنتصار للأسرة التي أصيبت بتسمم منذ ساعات بعد تناولهم منتجات من بلبن في الشيخ زايد .. وتحية للسيد المحافظ اللي خلصنا من المحل وما فيه .. وهكذا يكون الإعلام الهادف. pic.twitter.com/gHgk8trNMY — عبدالناصرزيدان (@abdelnaserzidn) April 16, 2025