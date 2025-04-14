التشديد على توفير «فرص تدريب عادلة» للعاملين في قطاع النفط

افتتح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، وعضو مجلس الإدارة حسين صافار، الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة، بحضور مديرة أكاديمية سوناطراك، ومدير معهد البترول الجزائري، ومدير عام التدريب بالمؤسسة، إضافة إلى منسقي ومديري التدريب بشركات القطاع.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على “أهمية توفير فرص تدريب عادلة للعاملين، خاصة في المواقع النفطية، مع إعطاء التركيز اللازم على برامج السلامة والشهادات المهنية”، مؤكدًا “الاستفادة من خبرة شركة سوناطراك في اتباع أساليب التدريب الحديثة وإعداد الكفاءات لمواكبة التطورات التقنية في صناعة النفط والغاز”.

وتناول الاجتماع “سبل تطوير التدريب ونقل المعرفة لتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والتبادل التقني، قدمت خلاله شركة سوناطراك عرضًا شارحاً لخبراتها وبرامجها التدريبية وآلياته الميدانية، بما يحقق نقل المعرفة إلى الكوادر الليبية المستهدفة بالتدريب”.