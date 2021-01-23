التشيك.. تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في «مزرعة دواجن»

إدارة البيطرة في جمهورية التشيك قالت إنها رصدت تفشي فيروس “إتش 5 إن 8” المسبب لإنفلونزا الطيور في مزرعة صغيرة جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل حوالي نصف الطيور فيها.

وأوضحت الإدارة أن العدوى سجلت في مزرعة على بعد 99 كيلومترا جنوبي العاصمة براغ، ومن المحتمل أنها انتقلت عبر البط البري الموجود في بركة قريبة.

ووفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن السلطات البيطرية في جمهورية التشيك كانت قد أعلنت قبل سنة تحديدا أن مرض إنفلونزا الطيور عاود الظهور في البلاد بعد 3 سنوات من آخر حالة تفش له.