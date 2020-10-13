التشيك تُغلق الحانات و المطاعم وتتحول للتعليم عن بعد «كورونا»

تعتزم حكومة التشيك تطبيق إجراءات جديدة للحد من الانتشار السريع لحالات الإصابة بكورونا، حيث قررت إغلاق الحانات والمطاعم والنوادي اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وكتب وزير الصحة التشيكي رومان بريمولا، أمس الاثنين على “تويتر”، إن “التجمعات العامة ستقتصر على 6 أشخاص فقط، وسيحظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة”.

وأضاف: “سيصبح وضع الكمامات إلزاميا في محطات النقل العام، وستتحول معظم المدارس بموجب الإجراءات الجديدة إلى التعليم عن بعد”.

وتواجه التشيك أعلى زيادة في أوروبا في حالات “كورونا المستجد” قياسا لعدد السكان، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 120 ألفا، فيما تم تسجيل 1045 وفاة حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/PNp2Rr9eIL — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 12, 2020