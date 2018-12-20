التصعيد العسكري في السدادة يدفع المجلس الرئاسي للإدانة والاستنكار

هذا وأوضح الرئاسي في بيان أصدره وتحصلت عين ليبيا على نسخة منه أن اشتباكات السدادة تعد انتهاكاً للتفاهمات التي أقرتها جميع الأطراف خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية، والتي اتفق خلالها على وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد والابتعاد عن أي تصعيد.

كما طالب المجلس الرئاسي الجميع بتهيئة الأجواء وتحسين الظروف العامة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية ويعد تجدد الاقتتال إجهاض لهذا التوجه.

من جهة أخرى ذكر المجلس الرئاسي في بيانه أنه يسعى إلى توحيد الصف لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تعمق الفرقة وتكرس العداوة والانقسام.

وناشد الرئاسي في ختام بيانه الجميع إلى الاحتكام للعقل، وحقن الدماء، وتغليب مصلحة الوطن العليا، لافتا إلى أن الشعب الليبي عانى الكثير وتعرضت مدنه لعمليات تدمير ويتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام.