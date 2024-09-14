التصعيد المتبادل في الجنوب اللبناني يستهدف مواقع جديدة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي الإسرائيلي في الجليل بعشرات صواريخ، وأكد تدمير دبابة إسرائيلية بصاروخ موجّه قرب الحدود.

وقال حزب الله، في بيان، إن ذلك يأتي “رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة الأحمدية”.

وكشف الحزب، في بيان منفصل، عن استهداف دبابة ميركافا على طريق رويسات العلم – زبدين بصاروخ موجه، وإصابتها بشكل مباشر ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دفعة صاروخية من لبنان استهدفت عددا كبيرا من مناطق غير مخلاة من السكان بالجليل الأعلى.

وأفاد موقع صحيفة معاريف بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه صفد وطبريا في الجليل الأعلى منذ الليلة الماضية.

كما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن سقوط صواريخ بمناطق مفتوحة في روش بينا وشمال بحيرة طبريا بالجليل الأعلى أسفرت عن اندلاع حرائق.

وفي الإطار، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 6 فرق إطفاء تحاول السيطرة على حريق في منطقة عميعاد بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ من لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف 140 موقعا في لبنان خلال الأيام الماضية وقتل قيادي ميداني في حزب الله.

وقال المتحدث: “استهدفنا خلال الأيام الماضية في لبنان أكثر من 140 موقعا، ضمنها معامل لصناعة الأسلحة ومستودعات ونقط مراقبة”.

وأضاف: “قتلنا عددا من عناصر حزب الله ضمنهم قائد في قوة الرضوان”.

#شاهد | انفجارات بعد سقوط صواريخ المقاومة اللبنانية في صفد شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/AprvqaQWRT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 14, 2024