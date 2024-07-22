التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 1.8% خلال يونيو

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في المملكة، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.8 بالمئة في يونيو من 0.4 بالمئة في مايو.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 1.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية 1.9 بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.4 بالمئة على أساس سنوي.

يشار إلى أن مؤشر التضخم الأساسي في المغرب، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال يونيو الماضي ارتفاعا بـ 3 في المائة، بالمقارنة مع مايو الذي سبقه، وبـ 2.4 في المائة مقارنة مع يونيو 2023.