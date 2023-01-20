التطبيع مع إسرائيل.. خطوة «صدّام» بعد استلامه السلطة من والده «حفتر»

قالت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إنّ حفتر سيشكل اختبارا لنفوذ روسيا في ليبيا متسائلة حول إمكانية نقل حفتر سلطاته لولده صدام.

وذكرت الصحيفة أنّ حفتر فقد الاهتمام بترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة مستندة في هذا الطرح على صحف عربية تحدثت عن استعداده في المفاوضات الأخيرة بمصر بالتخلي عن المشاركة في السباق الرئاسي المتوقع تنظيمه هذا العام.

وتابعت الصحيفة أنّ حفتر الذي حاول الجانب الروسي الاعتماد عليه مستعد لنقل سلطاته كلها إلى ولده، وأنّ صدام هو من سيتولى قيادة الجيش في نهاية المطاف.

وترى الصحيفة أنّ تسليم قيادة الجيش لصدام سيكون اختبارًا للمصالح الروسية في ليبيا، ويلفت معهد واشنطن الانتباه إلى حقيقة أن حفتر الابن يسلك مسارًا لتنويع الاتصالات الخارجية كما يتضح من استعداده لإقامة علاقات مع إسرائيل.

وتساءلت الصحيفة عن مسألة مصداقية وفائدة الجيش لروسيا في ليبيا ما بعد حفتر بالنظر إلى أنّ الإسرائيليين حلفاء للولايات المتحدة وينتمون شكليًا إلى المجتمع الغربي.