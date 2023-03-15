التطورات السياسية.. محور لقاء «باشاغا» بأعضاء من مجلس النوّاب

التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، بعدد من أعضاء مجلس النواب.



وناقش اللقاء الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، وخارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتطرق اللقاء إلى ما خلص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.