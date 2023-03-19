التطورات السياسية.. محور لقاء «باشاغا» بأعضاء من مجلس الدولة

التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت، عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.



وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع ناقش الاجتماع الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا عامة، وما خلُص إليه التوافق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال هذا العام.

كما تطرق الاجتماع إلى خارطة الطريق الأممية الجديدة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.