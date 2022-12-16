التطورات السياسية.. محور لقاء مجلس الدولة مع شبكة تواصل للأحزاب

ناقشت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة مع شبكة التواصل للأحزاب، التطورات السياسية والعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن~ الحاضرين شددوا خلال لقائهم الخميس في طرابلس، على ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات.

,دعا المجتمعون إلى تجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة، وفق قولهم.