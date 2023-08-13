التطورات السياسية والانتخابية.. محور لقاء «المنفي» و«تكالة»

قام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للدولة وبحث مع رئيسه محمد تكالة، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.



وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة.

وتناول اللقاء، تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة 6+6، وسُبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية، للوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الملفات الإقليمية والدولية، وأكدا على ضرورة التعاون المشترك ومواصلة المساعي للتجهيز للاستحقاق الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.