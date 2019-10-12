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التطورات الميدانية ومؤتمر برلين.. محاور لقاء «المشري» برئيس المجلس الرئاسي

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 أكتوبر 2019 - 19:14
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أكد الجانبان على الاستمرار في دحر العدوان. [المجلس الرئاسي]
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، أن اللقاء يأتي في إطار متابعة التطورات الميدانية في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها.

كما تم التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني من أجل توفير متطلبات النازحين من مناطق الاشتباكات.

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وفيما يتعلق بالعملية السياسية ناقش اللقاء مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، وتم الاتفاق على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي دون أي إقصاء.

وأكد الجانبان على الاستمرار في دحر العدوان، والتمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام ببناء دولة مدنية ديموقراطية، والعمل المشترك من أجل اجتياز الأزمة الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.

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