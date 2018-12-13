التظاهرات تجتاح بن قردان بعد منع تهريب الوقود إلى الجانب التونسي

اجتاحت مدينة بنقردان التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا احتجاجات أمس الأربعاء، منع خلالها التجار الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا.

حيث أفاد مسؤولون في المدينة الحدودية بأن عدداً من التجار المحتجين منعوا الشاحنات الليبية المحملة بالسلع والبضائع التونسية من التوجه إلى معبر رأس جدير نحو ليبيا، وذلك على خلفية تأزم الأوضاع في المعبر الحدودي.

هذا وتأتي الاحتجاجات على خلفية منع الجانب الليبي بمعبر رأس جدير التونسيين من التزود بالبنزين.

ويشهد معبر “رأس جدير” الحدودي مع ليبيا احتجاجات من حين لآخر تؤدي إلى تعطيل حركة مرور المسافرين والتجار.