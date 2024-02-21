التعاقد مع 299 عنصرا طبيا مصريا لتحسين الخدمات الصحية في الجنوب

تعاقدت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، مع (299) عنصرا طبيا مصريا، بهدف تخفيف مشكلة نقص الكوادر الطبية في بعض المناطق.

وتم الإعلان عن التعاقد خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، للمتعاقد معهم من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة من دولة مصر، أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لحلحلة مشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة، لتشغيل المؤسسات الصحية الواقعة بالمناطق الجنوبية والنائية.

ومن المفترض توزيع هذه العناصر على المستشفيات والمراكز الطبية بالمنطقة الجنوبية.