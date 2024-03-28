التعاقد مع 53 عنصرا طبيا سودانيا للعمل في بلدية الكفرة

تعاقدت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مع ( 53 ) عنصراً طبياً من دولة السودان، في تخصصات “الباطنة، الجلدية، الأطفال، طب الطوارئ، الجراحة، التمريض العام، فني مختبرات طبية”.

وحسب بيان للوزارة، تم التعاقد بناء على قرار وزير الصحة “عثمان عبد الجليل ” بشأن تشكيل لجنة للتعاقد مع العناصر الطبية، والطبية المساعدة الوافدة من السودان ببلدية الكفرة، وضمهم للعمل في بعض المناطق التي تعاني عجزاً في العناصر الطبية.

وأضاف البيان أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة العمل والجوازات بَاشرت أعمالها بعد صدور القرار، حيث التقى أعضاء اللجنة بالدفعة الأولى من هذه العناصر، وأبرم معهم عقودا مبدئية بعد خضوعهم لمقابلة فنية واختبار من قبل لجنة طبية متخصصة. وأكدت اللجنة مواصلة أعمالها في استقبال الملفات وإجراء المقابلات، فيما ستتولى الوزارة تنسيب من تم اختيارهم للعمل وفق قرار وزير الصحة.